Il se filme en train de violer le couvre-feu

Un jeune homme de l'Abitibi fait parler de lui sur les réseaux sociaux, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons.

Il s'est filmé samedi soir à Val-d'Or, alors que lui et le conducteur d'une voiture attendaient visiblement un constat d'infraction pour avoir enfreint le couvre-feu.

Dans une vidéo en direct de six minutes qui a été plusieurs fois partagée et commentée, le jeune homme ne semblait pas afficher énormément de remords :

«(La police) m'arrête pour une vérification. Eux, ils ont le droit de sortir après 20h00 les (...). Vive l'Abitibi, Val-d'Or, j'espère que c'est ben plein. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde à Rouyn. On a rien qu'une vie à vivre, on ne la vie pas dans la peur.»