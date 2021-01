Il y a un manque de communication entre le provincial et le fédéral

La communication entre François Legault et Justin Trudeau est-elle défaillante?

C'est la question que plusieurs se posent alors que dans les derniers jours les deux premiers ministres se pointaient du doigt pour expliquer la lenteur de la campagne de vaccination contre la Covid-19.

D'un côté, Québec assure administrer chaque semaine tous les vaccins reçus par le fédéral, à qui il demande d'envoyer davantage de doses alors qu'Ottawa estimait que des doses tardaient à être administrées.

Pour le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, la communication n'a jamais été très bonne entre les deux premiers ministres.

«Ce problème de communication semble quand même très présent particulièrement depuis le début de la pandémie. Non, il n'y a pas de communications qui sont visiblement efficaces entre les deux gouvernements. Il y en a un qui paye les services de santé et l'autre dépense de l'argent et amène des mesures tout à fait contradictoires.»

-Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue