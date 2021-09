Ils avaient «quelques» poissons de trop

Les agents de protection de la faune de Senneterre et Val-d'Or réalisent un beau coup de filet.

Grâce à l'aide de l'escouade canine, ils ont mis le grappin sur deux individus criminels au lac Tiblemont, à Senneterre.

Ils ont saisi pas moins de 115 dorés.

Les contrevenants devront répondre d'un surplus de limite de possession, de non-respect de la taille et de possession non dénombrables, non mesurables ou non identifiables.

La bonne nouvelle, c'est que les poissons toujours consommables seront remis à la Corporation de développement communautaire Universeau, un organisme communautaire.

Tout geste de braconnage peut être signalé au 1 800 463-2191 ou à centralesos@mffp.gouv.qc.ca