«Ils sont cool les Japonais» - Karol-Ann Canuel

L'Amossoise Karol-Ann Canuel se dit mission accomplie pour les Jeux de Tokyo.

Après cinq ans de travail, un report d'un an et des milliers de kilomètres, l'athlète de 33 ans a pu se mesurer aux meilleures cyclistes du monde.

Elle a terminé 16è à la course sur route et 14è au contre-la-montre individuel.

Elle nous donne ses impressions sur Tokyo 2020 :

«Ce n'était pas un parcours facile, en plus des émotions de la semaine et les Olympiques. Ça été de bons Jeux en général, je me sentais vraiment bien. C'est sûr que je vise toujours un meilleur résultat, on veut toujours faire meilleur en vélo, mais je suis contente de ce que j'ai fait sur route et au contre-la-montre.»

- Karol-Ann Canuel