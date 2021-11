Ils sont très nombreux à attendre la neige

L'hiver n'est pas encore arrivé en Abitibi-Témiscamingue et plusieurs amateurs de neige tapent du pied.

C'est le cas de ceux qui pratiquent la motoneige et pour qui chaque journée compte pour allonger la saison.

Il faudra de la neige, beaucoup de neige avant de pouvoir sauter sur les machines et parcourir les sentiers.

Le président du Club motoneige Val-d'Or, Denis Lefebvre, a les yeux rivés sur les radars météo :

«D'habitude, dans la première semaine de novembre, il y a toujours une tempête et on est ben content que la neige reste. Là, on ne peut rien faire sauf débroussailler les sentiers à certaines places. Habituellement, la première semaine de décembre, la surfaceuse embarque dans les sentiers et on peut ouvrir pour la mi-décembre. Là, on a encore du temps si on a de la neige et du froid.»

- Denis Lefebvre