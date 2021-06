Importante frappe contre la drogue en région

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec effectue plusieurs perquisitions en matière de stupéfiant à Amos et La Sarre.

Les perquisitions se sont déroulées sur le chemin Gallichan, à Gallichan sur le chemin des Pionniers, à Taschereau et sur le chemin Harricana, à Amos.

Le résident de Gallichan, un homme âgé de 36 ans a été arrêté et fait face à des accusations reliées aux stupéfiants.

Une seconde arrestation pourrait être faite dans les prochains jours.

Ces perquisitions ont permis aux policiers de démanteler un laboratoire de GHB.

Lors de ces opérations, ils ont saisi plus de 230 comprimés de méthamphétamine, 150 comprimés de médicaments sous ordonnances, près de 12 litres de GHB, 3500 comprimés d'ecstasy, environ 300 papiers de buvards, au moins 30 plants de cannabis, plus de 500 grammes de cannabis en fleurs séchées (cocottes), 30 comprimés de stéroïdes, des cigarettes de contrebande, du matériel servant à la production de stupéfiants, 12 armes à feu et des munitions et de l'argent canadiens.