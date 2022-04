Incendie et sauvetages spectaculaires à Val-d'Or

Un incendie majeur fait rage au centre-ville de Val-d'Or ce matin (vendredi).

Il s'est déclaré peu avant 22h55 hier soir dans un commerce qui abrite aussi 13 appartements au-dessus.

Dès leur arrivée, les services d'urgence ont dû déployer leur arsenal pour sauver des vies.

«L'équipe de quatre pompiers a fait deux sauvetages au deuxième étage de personnes qui étaient prises. Les gars sont arrivés et les gens avaient la tête sortie des châssis en criant à l'aide. On a mis les échelles portatives, on est allés les récupérer, les paramédics étaient aussi rapidement sur les lieux. Ces personnes ont été transportées à l'hôpital, on ne craint pas pour leurs vies.»

- Éric Hébert, directeur du Service incendie de Val-d'Or