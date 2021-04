Interdit d'entrer dans la région, mais pas de barrages

Les citoyens qui souhaitaient un retour des barrages sont été à moitié servis.

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue a annoncé qu'à compter d'aujourd'hui les déplacements non essentiels vers notre région sont maintenant interdits.

On nous confirme cependant qu'il n'y aura pas de barrages aux entrées et sorties de la région et que les policiers effectueront des contrôles aléatoires.

Les gens qui doivent aller dans une autre région devront également se soumettre à une quarantaine obligatoire de 14 jours.

Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique, nous explique pourquoi c'était important de signer le décret sans toutefois installer de moyen de surveillance.

«C'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des informations de personnes qui reviennent et qui demandent s'il y avait un isolement à respecter. N'ayant pas de décret c'était difficile à appliquer. C'est sûr qu'on ne pourra pas identifier tout le monde, mais si on arrive à le savoir ça va être important que la personne le respecte. Il va être en infraction s'il ne le respecte pas.»

Au moment d'écrire ces lignes, il est impossible de savoir le montant des contraventions remis aux contrevenants.