Jakob Pelletier gardera des bons souvenirs

Jakob Pelletier quitte Val-d'Or le coeur gros et la tête pleine de souvenirs.

Celui qui a été capitaine de l'édition de cette année va maintenant faire le saut chez les professionnels, fort probablement dans la Ligue américaine et, qui sait, peut-être dans la Ligue nationale.

Sur les réseaux sociaux, Pelletier a tenu à remercier Val-d'Or, ses coéquipiers, ses entraîneurs et les propriétaires de l'équipe.

Il dit qu'il s'ennuiera de tout le monde.

«Je prends quelques secondes pour vous remercier pour cette saison. Même si vous n'étiez pas au Centre air Creebec, on peut se compter chanceux d'avoir eu votre support. Moi et les boys, on a apprécié ce que vous avez fait pour nous.»

- Jakob Pelletier