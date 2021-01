Jakob Pelletier veut terminer en beauté

Le capitaine des Foreurs sait très bien ce qui l'attend dans les prochains mois.

Jakob Pelletier est venu à Val-d'Or uniquement pour gagner. Le vert et or l'a acquis que pour cette raison.

De retour du championnat mondial de hockey junior et du camp des Flames, Pelletier est gonflé à bloc pour terminer la saison.

Il a livré ses commentaires à nos collègues de RDS :

«On y va all-in. On ne sait pas encore s'il va y avoir des séries ou la Coupe Memorial, mais on se concentre sur ce qu'on peut contrôler. On veut de bonnes performances et gagner».

- Jakob Pelletier