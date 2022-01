Jason Desruisseaux, le bijou trouvé en 13e ronde

L'attaquant Jason Desruisseaux est le plus récent coup de circuit des Foreurs de Val-d'Or, rien de moins.

Le petit attaquant de 5'08'' a dû attendre, bien malgré lui, à la 13e ronde du repêchage de 2020 avant d'entendre son nom être prononcé par une organisation de la LHJMQ.

Ce sont, au final, les Foreurs qui auront la main heureuse en mettant la main sur un attaquant de petit gabarit, mais ô combien dynamique.

À sa première saison dans le circuit Courteau, Jason Desruisseaux, à seulement 17 ans, revendiquait 13 points en 25 matchs, avant la pause forcée par la pandémie.

Ce n'est pas rien, pour un simple choix de 13e ronde.

Jason Desruisseaux est par le fait même le cousin de pilote des Foreurs, Maxime Desruisseaux.

« Pour moi, c'était choquant de me faire repêcher aussi tard. Ça me pousse juste à travailler plus fort et à montrer que je suis meilleur que mon choix de ronde. Peu importe qui serait le coach, ce serait la même chose. Je me donne à tous les matchs. N'importe qui du personnel d'entraîneurs le voit. C'est pour ça qu'ils me mettent sur la glace en fin de match. »

- Jason Desruisseaux