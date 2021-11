«Je ne suis jamais rentré au bureau à reculons» - Jean-Maurice Matte

L'ancien maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, s'habitue tranquillement à sa nouvelle vie.

Après 32 ans dans le monde municipal, dont 19 comme maire, il a choisi de se retirer de la vie politique avant la dernière élection.

Cette semaine, pas de rencontre avec le directeur général de la ville, pas de caucus municipal et aucun procès-verbal à lire.

Il va tout de même poursuivre son implication dans le dossier de la fermeture partielle de l'urgence, mais il s'accorde du temps en famille pour finir l'année.

Jean-Maurice Matte l'admet, c'est tout un changement de vie après une longue carrière :

«On ne pense jamais durer si longtemps (19 ans). J'ai apprécié chaque mandat, parce qu'on avait des projets, on proposait des choses pour faire avancer Senneterre. C'est un élément très motivateur. Je ne suis jamais arrivé au bureau à reculons en 19 ans.»

Les dossiers chauds ont été nombreux en deux décennies.

Récemment, il a participé à boucler la nouvelle piscine de Senneterre, un investissement global de plusieurs partenaires pour 9M$ qui sera inauguré bientôt.

Mais sa plus grande fierté de maire, c'est la scierie de Produits forestiers Résolu :

«Les dossiers forestiers, c'est toujours difficile. Plusieurs usines ont été perdues au Québec. Nous, on a fait une consolidation et on espère le meilleur pour l'avenir».