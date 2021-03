Jérémi Fournier intéressé à investir dans Gazoduq

Un homme d'affaires valdorien s'intéresse aux projets de Gazoduq et de GNL Québec.

Les sociétés aimeraient construire une conduite souterraine de gaz naturel qui passerait en Abitibi-Témiscamingue pour alimenter une usine au Saguenay.

Le président de l'entreprise L. Fournier et fils, Jérémi Founier, joint sa voix à plusieurs investisseurs de notre région et du Saguenay qui veulent faciliter la mise sur pied de grands projets d'investissements privés étant donné que les projets publics se font rares.

Jérémi Fournier estime légitimes les inquiétudes de plusieurs citoyens par rapport à ce projet.

«Il n'y a aucun grand projet qui n'a pas d'empreinte et qui n'a pas d'impact. Je crois que la réflexion a lieu d'être. C'est très important de comprendre que notre investissement est conditionnel à l'acceptabilité du projet au niveau environnemental et social. On n'est pas simplement des gens d'affaires qui veulent investir et qui veulent un développement économique à tout prix.»

-Jérémi Founier