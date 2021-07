Jérémy Lauzon est un hockeyeur heureux

Le Valdorien Jérémy Lauzon entre dans l'histoire.

Il a été le premier joueur choisi par le Kraken de Seattle, nouvelle équipe d'expansion de la Ligue nationale de hockey.

À 24 ans, il passe de Boston à Seattle et il n'est pas malheureux du tout :

« Je me sens très bien. Ma conjointe et moi, on a super hâte de vivre cette nouvelle expérience et on a hâte d'aller vivre à Seattle.»

- Jérémy Lauzon