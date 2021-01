Jour de rentrée pour les élus fédéraux

Après les élèves du primaire et du secondaire, c'est maintenant au tour des députés fédéraux de revenir au travail.

En ce début de session parlementaire à la Chambre des communes, le Bloc Québécois dévoile les dossiers qu'il va surveiller de près.

Parmi ceux-ci, on retrouve la hausse des transferts en santé, l'accès et la production de vaccin contre la covid-19 ainsi que le soutien des aînés par une hausse de 110$ par mois des pensions de vieillesse.

Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire nous fait des dossiers que lui va surveiller dans la région.

Sébastien Lemire va aussi surveiller la gestion des frontières par Justin Trudeau.

«Le gouvernement fédéral a une responsabilité là-dedans. Évidemment, si le Québec était un pays souverain la question ne se poserait pas et probablement qu'on serait meilleur pour gérer la Covid. Malheureusement, ce n'est pas le cas et ça en est une conséquence. Le gouvernement doit fermer et contrôler ces frontières et exiger l'interdiction des vols non essentiels.»

-Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue