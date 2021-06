Juste un «Euro» pour les Foreurs mercredi?

Les Foreurs devraient parler une seule fois aujourd'hui (mercredi) lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey.

L'encan réunit tous les clubs de la Ligue et, comme les Foreurs ont eu une belle saison au classement, ils parleront au 49è rang.

Pas évident dans ces circonstances de réaliser un grand coup, mais Pascal Daoust estime que la dernière saison aura des retombées positives :

«Maxim Cajkovic est arrivé ici et sa bonne tenue lui a permis de signer un contrat professionnel. C'est tout pour nous aider auprès des agents. D'ailleurs, l'agence de Max en est une de premier plan avec de très bons joueurs. Une chose est sûre, cette année, on commande par catalogue, on n'a pas pu voir personne en vrai, seulement des vidéos.»

- Pascal Daoust, dg des Foreurs