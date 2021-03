Justin Robidas donne la victoire aux Foreurs

Les Foreurs reviennent de l'arrière et l'emportent 4 à 3 en tirs de barrage face aux Voltigeurs.

Jakob Pelletier a propulsé tout le monde en supplémentaire en marquant le but égalisateur alors qu'il ne restait que 20 secondes à faire à la troisième période.

C'est finalement Justin Robidas qui a tranché en fusillade.

Dans la victoire, Samuel Poulin a récolté deux mentions d'aide.

«Je me sentais super bien et on avait de nouveaux trios aussi et je pense qu'on a réussi à bien se trouver sur la glace. On est très satisfait de notre match. On ne voulait pas avoir deux défaites de suite alors c'était clair pour nous qu'il fallait sortir de ce match-là avec la victoire.»

-Samuel Poulin