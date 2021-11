Justin Robidas sauve les Foreurs... deux fois

Les Foreurs et les Huskies ont offert un beau duel de hockey samedi soir à Val-d'Or et les Foreurs l'ont emporté 4-3 en tirs de barrage.

Justin Robidas a créé l'égalité avec moins d'une minute à faire au match, avant de marquer un but qui a permis à la fusillade de se poursuivre.

C'est finalement Alexandre Doucet qui a inscrit le but décisif.

«Hier aussi à Rouyn c'était serré et on va pouvoir s'attendre à ça d'ici la fin de la saison. C'est une victoire importante pour nous. C'était super important pour nous, on a bien commencé l'année, on était dans une passe plus creuse et ça fait du bien de gagner, surtout contre les Huskies, c'est important.»

- William Provost