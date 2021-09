Karen Busque ne sollicitera pas un nouveau mandat

Les citoyens du quartier Paquinville-Fatima auront un nouveau représentant au conseil de ville.

La conseillère actuelle, Karen Busque annonce qu'elle ne sollicitera pas un nouveau mandat de quatre ans pour des raisons familiales.

Elle affirme avoir appris beaucoup de choses au cours des dernières années,

Karen Busque donne quelques conseils à la personne qui la succèdera le 7 novembre prochain.

«Je pense qu'il faut aborder le travail avec humilité. Il faut être prêt à travailler et être curieux, être prêt à apprendre. On fait partie d'un ensemble. On est là pour donner des orientations, nos valeurs et nos idées. Après, il faut travailler avec l'appareil municipal et ça prend de la patience.»