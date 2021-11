L'Abitibi-Témiscamingue a droit à 12 médecins de plus

Québec autorise 12 nouveaux médecins omnipraticiens à venir travailler en Abitibi-Témiscamingue pour la prochaine année.

C'est ce qui se dégage des Plans régionaux d'effectifs médicaux en médecine de famille.

Rouyn-Noranda et la Vallée-de-l'Or peuvent en recruter trois de plus, les secteurs d'Amos et de Ville-Marie deux chacun alors que Témiscaming et Abitibi-Ouest peuvent faire une embauche.

À peu près partout en région, le besoin #1 est en urgence, mais nos hôpitaux ont aussi besoin de médecins en obstétrique et pour les soins à domicile.

Ces médecins peuvent donc être engagés entre le premier décembre 2021 et le 30 novembre 2022.