L'Abitibi-Témiscamingue aura besoin de sa part des places en garderies

Les parents de l'Abitibi-Témiscamingue se croisent les doigts.

Ils espèrent que notre région mettra la main sur un bon nombre des 37 000 nouvelles places subventionnées en garderie promises par Québec.

Selon l'Observatoire, il y a présentement 1 060 enfants en attente d'une place. C'est un total, mais il y en a dans toutes les MRC du territoire.

20% de ces enfants ont trois ans et plus et pourraient donc ne jamais avoir de place avant l'entrée à l'école, alors que le gouvernement se donne quatre ans pour créer les places promises.

Il faudra aussi trouver 18 000 éducatrices de plus pour s'occuper de tous ces enfants, alors qu'on est en pleine pénurie de main-d'oeuvre.

De nouvelles formations seront créées pour accélérer l’arrivée de personnel sur le marché du travail.