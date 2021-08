L'Abitibi-Témiscamingue doit avoir un statut particulier en santé.

C'est ce qu'estime la cheffe du parti libéral du Québec, Dominique Anglade, à la suite d'une rencontre avec la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ).

Selon elle, la région est particulière et les enjeux ici ne sont pas les mêmes qu'ailleurs.

«Il y a une mobilisation des médecins, de la FIQ, de la direction des hôpitaux et tout ça fait en sorte que les gens travaillent ensemble, mais il y a quelqu'un qui ne répond pas présent en ce moment et c'est le gouvernement. On doit donner les moyens d'aller recruter de manière permanente des employés afin de vraiment desservir la population.»

-Dominique Anglade, cheffe du parti libéral du Québec