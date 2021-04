L'Abitibi-Témiscamingue sur la bonne voie pour retour au jaune

L'Abitibi-Témiscamingue est sur la bonne voie pour revenir au palier d'alerte jaune.

C'est du moins ce que la santé publique a affirmé lorsque la question leur fut adressée.

Plusieurs facteurs vont mener à ce changement de couleur dont le nombre de cas et la capacité à offrir des soins.

La médecin-conseil en santé publique, Dre Omobola Sobanjo, précise que la région doit d'abord et avant tout montrer une grande stabilité.

«Si tout va bien on peut y penser. Si on regarde la Côte-Nord par exemple, ils sont passés au jaune, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'ils reviennent au orange. On ne veut donc pas jouer au yo-yo et on veut être capable de conserver une stabilité si on passe au palier jaune.»

-Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique