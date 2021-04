L'Abitibi-Témiscamingue, synonyme de bonheur

L'Abitibi-Témiscamingue arrive au troisième rang d'un sondage québécois sur le bonheur.

C'est, selon les gens sondés dans le Journal de Montréal, un des meilleurs endroits au Québec où vivre.

La cote de 73.8 n'est devancée que par la Gaspésie et la Côte-Nord.

La firme Léger y voit là un retour aux régions et au plein air.

«Très bonne nouvelle. Ça indique le bonheur de vivre en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi le privilège de vivre dans une région comme la nôtre. On va se servir du sondage. Avec la pandémie qui dure depuis plus d'un an, il y a un exode d'une partie de la population.»

- Randa Napky, directrice générale de l'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue