L'Amossois Nicolas Roy est en feu avec Vegas

L'Amossois Nicolas Roy connaît de bons moments dans la Ligue nationale de hockey.

De très bons moments.

En marquant hier, dans une autre victoire de ses Golden Knights, Roy a enfilé son quatrième but en sept parties.

Il demeure très fiable défensivement et fait sa part pour l'attaque.

Bref, l'athlète de 24 ans est un homme heureux.

Il a livré ces commentaires à Noovo Info après le match d'hier :

«Ça va super bien. Les bonds qui ne rentraient pas en début de saison, là, ça rentre, la chance a tourné. Je me sens super bien et mes compagnons de trio jouent bien. On a pris une coche et on va essayer de continuer comme ça.»

- Nicolas Roy