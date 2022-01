L'ancien député Jean-Paul Bordeleau nous quitte

L'ancien député péquiste d'Abitibi-Est, Jean-Paul Bordeleau, est décédé samedi matin d'un malaise.

Il avait 78 ans.

Jean-Paul Bordeleau a été élu une première fois en 1976 avant d'être réélu en 1981.

Chaque fois, il était dans l'équipe de René Lévesque.

À l'élection de 1981, il avait obtenu plus de 62% des votes dans son comté.

Le natif de Saint-Janvier, devenue Chazel, a d'abord été architecte avant de faire le saut en politique.

Depuis des années il était impliqué dans sa communauté, via divers comités.

Son ami, l'ancien député péquiste pour lequel il a travaillé, André Pelletier :

«C'est un ami de longue date. On se connaît depuis au moins 50 ans. Quand j'étais maire et que Jean-Paul était député, on a fait de grandes choses. La voie de contournement à Val-d'Or est un exemple, c'est Jean-Paul qui a amené ça. Après ça, le dossier de l'épuration des eaux était majeur. La première fois qu'un dossier comme ça se faisait au Québec, c'était à Val-d.'Or. La communauté perd quelqu'un de très bien.»

- André Pelletier