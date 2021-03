L'APTS veut que les choses bougent

Les membres de l’alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont manifesté ce midi (jeudi) devant les bureaux du ministre régional Pierre Dufour.

Ils dénoncent la fermeture du gouvernement dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur convention collective.

L'année dernière, les membres de l'APTS n'avaient pas eu de retour de la part du ministre.

La représentante nationale de l'APTS, Claudie Beaudoin, nous rappelle les demandes de l'Alliance.

«Plusieurs de nos demandes visent à régler la surcharge de travail vécu dans le réseau. On le sait, le réseau déborde en ce moment et il y a des difficultés de recrutement. Les conditions de travail ne sont pas attractives et nous, on a des solutions à ça. Présentement, il y a une fermeture de la part du gouvernement.»