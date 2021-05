L'aréna Kiwanis sera rénové

L'aréna Kiwanis de Val-d'Or aura finalement droit à sa cure de rajeunissement.

Au cours de la prochaine année, la structure du bâtiment sera mise aux normes, les murs et le toit seront isolés, le revêtement extérieur sera refait et des travaux de ventilation seront aussi effectués afin de se conformer aux normes.

L'établissement sera également agrandi pour améliorer l'accessibilité.

Le coût total du projet est évalué 4,9 M$.

Les gouvernements fédéral et provincial financeront un peu plus de 1,4 M$ chacun alors que le club Kiwanis financera pour sa part 50 000$.

Le reste de la facture sera payée par la Ville.

«Tantôt on riait, car on disait qu'on pouvait presque rentrer par les murs présentement. Ça vous donne une idée où est-ce qu'on était rendu. On était en fin de vie du bâtiment. On n’avait pas le choix d'intervenir. C'est pour ça qu'on est très heureux de mettre à niveau ces équipements sportifs qui vont servir à l'ensemble des générations.»

-Pierre Dufour, ministre régional