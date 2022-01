L'astronome abitibien Charles-Philippe Lajoie et son coup de foudre

L'astronome Charles-Philippe Lajoie ne manque pas de travail.

Le Rouynorandien fait partie de l'équipe de Baltimore qui a aidé à lancer dans l'espace de télescope James Webb.

Le plus grand appareil du genre, à 6.5 mètres de diamètre, est une révolution en termes d'astronomie spatiale.

Comme les fusées ne sont pas assez grandes pour le prendre tel quel, le télescope a dû être refermé sur lui-même et déplié dans l'espace.

Pour les cinq prochains mois, Charles-Philippe Lajoie et son équipe vont le préparer pour son travail, à 1.5 million de kilomètres de la Terre.

La prochaine étape, qui durera trois mois, sera d'aligner les différents miroirs pour donner les meilleures images possible.

Une fois en action, le télescope pourra glaner de l'information par infra rouge, un atout impossible pour l'oeil nu.

«Une des plus grandes questions, selon moi, est est-ce qu'il y a de la vie à l'extérieur du système solaire ou même dans le système solaire? Sans directement y répondre, le télescope James Webb a les capacités d'observer des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles et aussi de nous indiquer si certaines de ces planètes-là ont les conditions idéales pour soutenir la vie. Des conditions comme on les connaît ici sur Terre.»

- Charles-Philippe Lajoie