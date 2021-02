L'automobile occupe-t-elle trop de place au centre-ville de Val-d'Or?

Est-ce que l'automobile occupe une place trop importante au centre-ville de Val-d'Or? C'est la question que soulève la conseillère municipale Èveline Laverdière.

Lors d'une séance du conseil de ville, la conseillère du district Belvédère a voté contre un règlement relatif à la revitalisation de la 3e avenue entre les 8e et 9e rues.

Parmi ces préoccupations, on y retrouve le maintien des stationnements en épis malgré que des recommandations contraires avaient été faites auprès de la ville.

«Les stationnements en épis peuvent causer un certain nombre d'incidents qui pourraient être évités. Je suis consciente que ça permet d'avoir plus de stationnements que s’ils étaient en parallèle par exemple. On parle ici de 30% plus de stationnements. Ça réduit cependant l'espace qu'on accorde à la portion trottoir.»

Èveline Laverdière aurait également préféré qu'on laisse la piste multi-usage, comme sur le tronçon entre le boulevard Lamaque et la 9e rue.

«Je suis une fervente utilisatrice de mes espaces urbains. Je trouve ça important de voir la ville à l'échelle humaine, de rencontrer les gens et j'étais déçu de voir ça disparaitre parce qu'on laissait plus de place aux véhicules. Je suis d'accord, on a tous des voitures et on veut avoir de l'espace, mais c'est le dosage que je remettais en question.»

-Èveline Laverdière, conseillère du district Belvédère