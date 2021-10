L'école secondaire d'Amos a une nouvelle piscine

Les citoyens d'Amos peuvent maintenant nager dans une piscine complètement rénovée.

Toujours situé dans le pavillon La Forêt de l'école secondaire l'installation est maintenant équipé d'un meilleur système mécanique, du meilleur éclairage, de nouveaux vestiaires.

Le coût total du projet est de 5,3M$ qui provient entièrement du budget d'investissement du Centre de services scolaire Harricana.

«On commençait à avoir des problématiques avec la plage, la céramique autour du bassin et notre système mécanique approchaient de sa fin de vie utile. Sur le territoire de la MRC, il s'agit de la seule piscine qui reste pour la population. Si on voulait continuer à offrir des services, on devait faire des rénovations importantes.»

-Yannick Roy, directeur général du Centre de services