L'économiste Luc Blanchette laisse son héritage

Une longue carrière dans le monde de l'économie, entrecoupée d'un passage en politique, se terminer bientôt pour Luc Blanchette.

Elle ne se terminera cependant pas complètement, puisqu'à a fin février, il laissera le poste de directeur du développement économique à Rouyn-Noranda, après deux ans.

L'homme de 60 ans va cependant vouloir devenir consultant, ce qu'il a déjà fait et adoré plusieurs années, en plus de prendre soin de lui et sa conjointe.

Il dit avoir adoré son passage à la ville, lui qui a travaillé sur le plan de développement économique. À ce sujet, il indique que ça avance bien :

«Un plan de développement économique, aujourd'hui ce n'est pas simple, avec le numérique et l'environnement. On est à l'étape des consultations et le conseil de ville doit être mobilisé. Le plan sera soumis au monde des affaires pour que les entreprises réfléchissent et se commettent sur le développement.» - Luc Blanchette

Pour ce qui est de la politique, Luc Blanchette le répète, c'est terminé. Même si la cheffe libérale Dominique Anglade l'appelait personnellement en vue des prochaines élections :

«La porte est fermée. J'ai adoré mon mandat. Ne pas l'avoir fait, j'aurais eu des regrets. La politique pour moi, c'est définitivement terminé. La page est faite.» ​- Luc Blanchette

À titre de député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs et de ministre délégué aux mines, Luc Blanchette est heureux du dénouement des dossiers sur lesquels il a travaillé, comme la voie de contournement, la nouvelle aérogare et le centre de cancérologie.