L'effectif étudiant explose à l'UQAT

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a le vent dans les voiles.

Le nombre d'étudiants ne cesse de croître.

Dans les dernières années, il a carrément doublé.

Les chiffres pour l'hiver 2022 sont à finaliser, mais à l'automne passé, il y avait 5 125 étudiants, c'est une hausse de 10% en un an.

Du lot, il y avait 300 étudiants internationaux.

«On maintient le rythme depuis plusieurs années. On est une des universités au Québe qui croit le plus rapidement. Notre offre de programmes attire énormément d'étudiants de la région, du Québec et d'ailleurs dans le monde. L'UQAT est en excellente posture.»

L'institution dit être attentive aux besoins de la région pour offrir une formation qui sera rapidement utile :

«Annuellement, c'est entre 5 à 10 nouveaux programmes qui sont mis de l'avant. On fait des révisions et des ajustements. On en prête à des universités et on reçoit des programmes de d'autres. On est vraiment à l'affût des besoins des étudiants et on tente d'innover.»

- Vincent Rousson, recteur de l'UQAT