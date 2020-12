L'élection de Joe Biden pourrait avoir des répercussions profitables

L'élection de Joe Biden aux États-Unis pourrait être avantageuse pour le Canada, le Québec et l'Abitibi-Témiscamingue.

C'est ce que croit l'enseignant en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Ian Marcotte.

Selon lui, contrairement à Donald Trump, Joe Biden n'aura pas de fixation sur les tarifs douaniers.

« L'aluminium et l'acier, M. Trump en faisait une affaire très personnelle. Les relations commerciales vont s'améliorer. Il y aura plus de multilatéralisme et plus de discussions avec ses voisins et le monde entier au lieu de se replier sur soi-même. »

-Ian Marcotte, enseignant en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue​