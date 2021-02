L'horaire des Foreurs et des Huskies modifié

La LHJMQ modifie le calendrier des Huskies et des Foreurs pour la prochaine bulle, à partir du 12 février.

Avec les Tigres de Victoriaville et les Saguenéens de Chicoutimi incertains, il a fallu que la ligue travaille sur les duels possibles.

Ainsi, les Huskies seront à Québec dans une bulle à sept équipes et les Foreurs seront à Shawinigan avec trois autres formations.

La meute va jouer contre Drummondville, Rimouski, Chicoutimi et Québec, entre le 13 et le 18.

Le vert et or va affronter Boisbriand deux fois, Shawinigan et Sherbrooke, entre le 12 et le 17.