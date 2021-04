L'hôtel Le Noranda encore récompensé

Le Noranda hôtel et spa est une fois plus récompensé par Choice Hotels Canada.

Pour une deuxième année consécutive, l'établissement remporte le prix Platine pour la satisfaction des clients.

Ce prix est basé sur la satisfaction de la clientèle, les taux de plaintes et les inspections indépendantes de la qualité.

Pour le directeur général de l'hôtel, Frédéric Arsenault, il s'agit d'une belle tape dans le dos.

Il nous explique pourquoi selon lui le Noranda s'est démarqué.

«La culture de l'entreprise est vraiment axée vers le service à a clientèle. On est très à l'écoute des commentaires de nos clients. S'il y a des suggestions qui nous sont faites, on les prend en note et on essaye de les mettre en applications. On est à l'écoute des clients, être avenant et être heureux de les recevoir c'est la base, le reste c'est grâce au dévouement de notre équipe.»

-Frédéric Arsenault, directeur général du Noranda hôtel et spa