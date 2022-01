L'Hôtel Matagami n'existe plus, rasé par le feu

C'est la consternation à Matagami, alors que le mythique Hôtel Matagami a été rayé du paysage par un incendie.

Le brasier, qui est toujours sous enquête par les autorités, s'est déclaré vers 5h30 hier matin (jeudi). La cause exacte n'est donc pas encore connue.

Personne n'a été blessé, mais l'édifice de 58 chambres, le seul offrant hébergement, restauration et location de salle de réception, est perte totale.

«C'est une institution de Matagami qui vient de partie en flammes. C'est un dur coup pour la communauté. On va regarder avec le propriétaire ce qu'on va faire pour la suite. C'est une institution qui a vécu les hauts et les bas de Matagami, de ses premiers balbutiements jusqu'à aujourd'hui. Matagami en a vu d'autres, on va voir de quelle façon on va s'en sortir.»

- René Dubé, maire de Matagami