L'industrie minière cherche à se faire connaître

Le monde des mines veut souligner ses bons coups, mais aussi se vendre cette semaine.

C'est la 30è édition de la Semaine minière du Québec, sous le thème «La force intérieure».

Des activités sont prévues, notamment une soirée podcast jeudi, un dîner-conférence à la Chambre de commerce de Val-d'Or et un 5 à 7 de l'Institut canadien des mines, de la Métallurgie et du Pétrole.

L'industrie minière, c'est 11 000 emplois directs et indirects en Abitibi-Témiscamingue, avec les impôts qui y sont rattachés à ces bons salaires.

Toujours selon les données de 2018, c'est 40% du PIB du Québec qui sont générés par les opérations minières.

Malgré tout, le secteur demeure incompris.

«C'est une belle occasion de se faire connaître. Malré qu'on soit très présent en Abitibi-Témiscamingue, on est méconnus. Le public a avantage à une semaine comme ça pour en faire la promotion, pour montrer les belles choses qu'on fait et toutes les retombées pour la région.»

La directrice générale de l'Association de l'exploration minière du Québec, Valérie Fillion, a profité de sa prise de parole pour dénoncer l'imposante paperasse exigée par le gouvernement provincial :

«Il faut être plus efficace. On ne dit pas d'enlever des règlements et des lois, mais il faut arrimer le tout pour qu'on n'ait pas trois demandes à faire, mais une qui va englober toutes les autorisations. Pourquoi une activité avec peu de risques doit avoir autant d'autorisations qu'une activité beaucoup plus risquée. Il y a quelque chose qui ne marche pas, on est loin de l'harmonisation»

- Valérie Fillion