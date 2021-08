L'UPA dresse ses demandes aux partis fédéraux

L'Union des producteurs agricoles (UPA) dresse sa liste d'épicerie pour les partis fédéraux.

Parmi les demandes, on y retrouve la création d'un programme Agri-vert qui permettrais de rémunérés les agriculteurs qui respecteront les exigences environnementales.

C'est que présentement, les pratiques agricoles qui sont favorables pour l'environnement entraînent d'importantes dépenses pour les producteurs.

En Abitibi-Témiscamingue, l'UPA surveillera les dossiers touchant la gestion de l'offre.

«Il ne doit plus y avoir de coupures en ce qui touche la gestion de l'offre. Les partis doivent absolument s'engager à ne plus aller négocier dans ce dossier-là. On sait très bien que les producteurs de lait sont un point important ici.»

- Pascal Rheault, président de la branche régionale de l'Union des producteurs agricoles (UPA)