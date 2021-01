L'UPA en mode solutions en 2021

L'UPA espère qu'elle pourra réfléchir un peu plus à l'après Covid-19 au cours de la prochaine année.

C'est que le virus a mis beaucoup de pression sur les producteurs agricoles.

Plusieurs projets seront surveillés de près par l'UPA dans la région dont celui d'un abattoir.

L'organisation est en mode solutions.

«On a un chantier qu'on veut travailler avec la financière agricole, le MAPAQ et la table de préfets. On veut vraiment décortiquer tous les programmes qui seraient adaptables pour notre région et apporter certaines modifications au besoin, mais on veut travailler ensemble. C'est une table qu'on n'a pratiquement jamais eue. On se rencontre pour travailler sur des solutions à court et moyen termes.»

-Pascal Rheault, président régional de L'UPA