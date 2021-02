L'urgence d'Amos : les choses avancent bien

Le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence d'Amos progresse lentement.

L'idée, lancée en 2007, franchit aujourd'hui une nouvelle étape.

L'appel d'offres est terminé pour le choix des professionnels qui feront l'analyse immobilière. C'est ce qui permettra éventuellement de faire l'estimé des coûts.

L'analyse proprement dite va prendre au minimum trois mois.

Le plan clinique a été lancé en 2018.

« Il faut savoir qu'on a 25 000 visites annuellement à l'urgence d'Amos. Déjà, on a 17 civières officiellement à l'urgence, et une occupation régulière de 9 civières et plus. Donc les chiffres et les données témoignent bien de la nécessité d'avoir un agrandissement et une nouvelle urgence avec un nouvel environnement de travail mieux adapté. »

- Caroline Roy, actuelle pdg du CISSS-AT (commentaire de 2018)