La 3e phase du centre-ville de Val-d'Or reportée en 2023

La Ville de Val-d'Or repousse à 2023 la 3e phase de son projet de revitalisation du centre-ville.

C'était inévitable, assure la mairesse Céline Brindamour, dû à de nombreuses circonstances.

D'abord, Val-d'Or a rencontré des contraintes techniques dans l'obtention des matériaux.

Dans un deuxième temps, il y avait aussi une question de sécurité au niveau de l'alimentation temporaire des bornes d'incendie, puisque les travaux obligent de couper la source principale d'approvisionnement en eau.

Cependant, la Ville a été prise au dépourvu cet été, n'ayant pas suffisamment de personnel pour rendre visite aux commerçants et pour analyser l'état de la situation des conduites.

Céline Brindamour comprend la déception et l'inquiètude de ses citoyens. Par contre, le point positif de ce report, selon elle, c'est le répit dont profiteront les commerçants.

« Ce n'est pas un choix politique. Pendant ma campagne, j'ai ouvert une porte. Elle s'est fermée rapidement lorsqu'on s'est assis avec les services d'infrastructures urbaines parce que les écrits ne nous promettaient pas une livraison pour le début des travaux. On n’ira pas inventer un centre-ville. Si vous cherchez un coupable, c'est la pandémie. C'est ce qui a causé tous ces retards de matériaux. » - Céline Brindamour

Cette troisième phase touche la 3e avenue, entre la 7e et la 8e rue. Le projet prévoit entre autres le branchement de services et le remplacement des conduites municipales qui datent de 70 ans et plus.

750 000$ sont débloqués dans le Programme triennal d'immobilisation (PTI) pour faire venir ces matériaux au cours des prochains mois, s'assurant de la réception avant le redémarrage du projet dans deux ans.

Val-d'Or profitera de cette pause d'un an pour actualiser les plans de ce projet qui ont été réalisés en 2014.