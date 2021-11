La clinique en santé autochtone de Val-d'Or est très utile

Les choses vont très bien pour la clinique en santé autochtone de Val-d'Or.

Situé dans le Centre d'amitié, l'endroit existe depuis plusieurs années, mais est de plus en plus connu et utilisé.

En mai, Québec a débloqué 12M$ sur quatre ans pour assurer sa pérennité et élargir ses services.

Il y a, sur place et en rotation, cinq médecins et deux infirmières.

Offrir des services de santé dans le Centre d'amitié autochtone est sécurisant, explique la directrice des services professionnels et cliniques au Centre, Stéphanie Quesnel :

«Le lien se créer tranquillement, ça fait en sorte qu'après ça, les gens sont à l'aise, ils reviennent pour un suivi plus régulier. Ça va empêcher une dégradation de l'état de santé. Ça assure que les gens ont des services plus tôt que tard selon leurs besoins.» - Stéphanie Quesnel

La directrice générale du Centre d'amitié, Édith Cloutier, parle d'une nécessité de faire autrement :

«Les gens peuvent venir ici et pour d'autres services, parce que ça fait partie de l'offre de services globale du Centre d'amitié. Par exemple, une maman peut venir pour un examen en lien avec sa grossesse et, en même temps, elle peut inscrire ses enfants dans le programme d'aide aux devoirs qu'on a ou bénéficier d'autres services communautaires.» - Édith Cloutier

Il faut déjà penser à agrandir la clinique et le Centre d'amitié lui-même, mais les dirigeants ne sont pas prêts à faire des annonces publiques en ce sens.