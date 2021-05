La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue a son plan aérien

La Conférence régionale des préfets remet au ministère des Transports, tant québécois que canadien, sa vision de la suite des choses pour le transport aérien.

Le modèle régional a été élaboré avec plusieurs partenaires.

Ça inclut une reprise des vols réguliers, du nolisement et une instance régionale qui permettrait de coordonner un plan d'action.

Ça touche évidemment une révision du mode de fonctionnement des aéroports, qui sont des installations de qualité ici.

Nos élus veulent que les transporteurs qui souhaitent desservir notre région en prennent possession. Il y aurait des retombées importantes pour le tourisme et le développement économique.

«C'est un transport qui est indispensable pour la région. On ne peut pas penser qu'on peut toujours prendre notre auto. Des fois, on peut s'arranger, les gens de l'Abitibi-Témiscamingue sont habitués de voyager et de faire de longues distances. On veut se déplacer avec des transporteurs qui auront un souci de bien nous desservir aux heures qu'on propose dans le document et à des tarifs qui sont acceptables. Avec Air Canada ça variait du jour au lendemain. On ne veut plus vivre ce genre de situation là.»

-Martin Ferron, président de la Conférence régionale des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue