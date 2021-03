La Conférence des préfets réagit au budget

La Conférence régionale des préfets qualifie d'intéressant le budget provincial déposé hier (jeudi).

Même s'il faudra plus de lecture et des explications sur l'admissibilité et le fonctionnement de certains crédits, il semble y avoir du bon pour notre région et ses villes.

C'est notamment le cas pour les transporteurs d'autocars, les chemins forestiers et le patrimoine bâti.

«Il y a de l'argent un peu partout, c'est un budget bien étalé. Il y a de l'argent au ministère des Transports pour les infrastructures, où on a un déficit important. Au Québec, un tiers des infrastructures totales en fin de vie utile sont en Abitibi-Témiscamingue. On doit s'assurer que cet argent vienne nous aider à mettre à niveau.» - Martin Ferron, le président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue

De son côté, l'Association minière du Québec est satisfaite du budget.

De l'argent est prévu pour mettre en valeur les minéraux critiques et stratégiques et des sommes sont aussi placées pour un développement minier durable.