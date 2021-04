La covid-19 aura-t-elle raison des séries éliminatoires dans la LHJMQ?

Est-ce que la covid-19 va avoir raison des séries éliminatoires dans la LHJMQ?

Selon le directeur général des Foreurs de Val-d'Or, Pascal Daoust, la réponse à cette question est non.

Selon lui, les décisions prises par la ligue ne sont pas négatives, mais plutôt prudentes.

Les Foreurs ont eux aussi pris certaines décisions par mesure préventive même si aucun cas n'a été détecté dernièrement.

«Je leur ai fait un rappel de toutes les mesures qu'on doit déployer et appliquer que ce soit au niveau sanitaire ou dans les déplacements. Présentement, on est à les rassembler ensemble sous un même toit et non plus en pension. Les joueurs ont tous hâte que ça commence et ils veulent remplir leur mission.»

-Pascal Daoust, directeur général des Foreurs de Val-d'Or