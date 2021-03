La CSN n'est pas convaincue du bilan de François Legault

Un an après le début de la pandémie, le Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec - CSN (CCATQ-CSN) ne se dit pas convaincu du bilan de la pandémie du premier ministre Legault.

Selon eux, le gouvernement n'a rien fait de concret pour améliorer la situation et aider les travailleurs du réseau de la santé.

Le président du CCATQ-CSN, Félix-Antoine Lafleur, croit que le gouvernement aurait facilement pu adoucir les effets de la pandémie.

«Les travailleurs du secteur public accusent un retard de 9% en thermes de rémunération globale. Ça comprend le salaire, mais aussi les avantages sociaux et la retraite. Dans son bilan de la pandémie, le premier ministre devrait clairement voir que s’il avait amélioré rapidement les conditions de travail des travailleurs et travailleuses, on aurait pu s'en sortir un peu mieux.»

-Félix-Antoine Lafleur,