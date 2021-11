La fin des mesures sanitaires au début 2022?

Les mesures sanitaires pourraient être chose du passé au début de l'année 2022.

C'est du moins ce qu'affirme la médecin-conseil à la Santé publique, Dre Omobola Sobanjo.

Elle explique que le déconfinement doit se faire lentement afin d'éviter une recrudescence des cas comme certains pays ont vécu au cours de l'été avec la 4e vague.

Parmi les consignes qui risquent de disparaitre en dernier on y retrouve le port du masque dans les endroits publics étant donné qu'il est jugé très efficace par la santé publique.

Dre Omobola Sobanjo estime que les prochaines semaines guideront la suite du déconfinement.

«Il y a déjà une pression sur le système de santé qui n'est pas complètement lié à la Covid-19. On ne peut pas se permettre d'ajouter de la pression. Il faut aussi penser qu'on rentre dans la saison de la grippe et c'est habituellement un temps de l'année assez critique. On doit donc l'évaluer et procéder très prudemment.»

-Dre Omobola Sobanjo