La finale de la coupe du Président à nouveau égale

Les Foreurs rebondissent face aux Tigres et égalisent la série finale de la coupe du Président 2 à 2. Le vert et or l'emporte 4 à 1 grâce à une production diversifiée.

Les défenseurs Xavier Bernard et Thomas Pelletier ont d'abord ouvert la machine en début de deuxième période.

Nathan Légaré et Jérémy Michel ont également trouvé le fond du filet.

«C'est sûr que c'est un petit bonus en série. L'important c'est de travailler fort et de faire les petits détails. La production offensive, c'est un plus. Je suis content de l'effort de tout le monde. On a joué un gros match et c'est ça l'important. En première, on est sorti un peu mou et en deuxième s'est réveillé. Je dirais que c'est le sentiment d'urgence qui a fait qu'on a eu du succès.» -Justin Ducharme

Les Tigres ont augmenté l'intensité d'un cran au cours du troisième vingt même que Shawn Element a sorti le genou sur Samuel Poulin.

Les esprits se sont échauffés à quelques reprises par la suite.

Les deux équipes se reverront jeudi soir à 19h.