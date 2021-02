La Fondation CHVD lance une nouvelle plateforme de dons

La Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or invite les gens à faire des actions pour une bonne cause.

Elle lance la plateforme «En action pour ma fondation».

Sur cette plateforme, les participants se donneront un défi et amasseront de l'argent pour la Fondation.

«Les gens pourront donner des nouvelles, partager sur leurs réseaux sociaux et créer un mouvement qui est intéressant. On voulait que ce soit dans toute sorte d'idée de défis. Ils pourront se mettre au défi, lancer des défis à d'autres et travailler pour la cause de la santé.»

-Donald Ferland, Directeur général de la fondation du Centre Hospitalier de Val-d’Or